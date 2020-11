Aggressioni razziste a Marsala, torna in libertà Salvatore Di Dia 

12/11/2020 07:33:00

Accogliendo la richiesta dell’avvocato difensore Massimiliano Tranchida, il gip del Tribunale di Marsala ha disposto la scarcerazione di Salvatore Di Dia, 23 anni, arrestato a metà ottobre dai carabinieri con altri tre giovani per il pestaggio, nei pressi di Porta Garibaldi, di un ragazzo africano e il ferimento di un poliziotto intervenuto in difesa dell’extracomunitario.

Il gip ha accolto le argomentazioni dell’avvocato Tranchida, che ha svolto indagini difensive dalle quali emergerebbe, nell’individuazione dei protagonisti dell’aggressione, un errore di persona.

“Mi ritengo enormemente soddisfatto – commenta il giovane legale – per l’esito dell’attività di indagini difensive svolte che hanno chiarito l’estraneità del mio assistito ai fatti contestati”. Con Di Dia, erano stati arrestati anche Samuele Maggio, di 19 anni, e Flavio Raineri, di 20, mentre un’altra ordinanza di custodia cautelare fu notificata in carcere a Salvatore Crimi, di 18 anni, detto "Spara Spara", che dietro le sbarre era finito, per fatti analoghi, un paio di settimane prima.

In quel caso, l’indagine fu condotta dalla polizia a seguito di una selvaggia aggressione ad un altro giovane africano. Teatro dei fatti era stata la via Garibaldi.