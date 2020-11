Erice, domani e domenica lo screening anti-covid in piazza Pertini

13/11/2020 14:00:00

Due giornate dedicate ad una campagna di screening, tramite tamponi rapidi, per la ricerca del virus Sars-Cov-2, dedicata agli studenti degli Istituti di Istruzione secondaria di 1° grado (scuole medie), al personale docente e non docente ed ai relativi componenti del nucleo familiare.

La campagna di screening si terrà a piazza Pertini, in modalità drive in, nei giorni 14 e 15 novembre prossimi, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30.

La campagna è promossa dall’Asp di Trapani, su indicazione dell’Assessorato della Salute, in accordo col Comune di Erice che metterà a disposizione supporto nelle operazioni di viabilità e di assistenza tramite la Polizia Municipale e i Volontari delle associazioni di Protezione Civile.

«Sarà un modo per individuare eventuali nuovi positivi e contenere così la diffusione del virus – commenta l’assessore con delega ad igiene e sanità, Vincenzo Giuseppe Di Marco -. Ringrazio i medici, il personale sanitario, i vigili urbani e i volontari che collaboreranno per la riuscita di questa importante iniziativa».

«Questa collaborazione ci consentirà di alleggerire la pressione sul sistema sanitario – aggiunge la sindaca Daniela Toscano -. L’azione sinergica ci consentirà di tutelare la salute dei nostri cittadini. Altri screening sono in fase di programmazione per la prossima settimana in base ad altri target della popolazione, in accordo con l’Asp. Sarà data immediata comunicazione sulle giornate di svolgimento».

DEMANIO MARITTIMO - Arriva il primo ok da parte della Regione Siciliana sul piano di utilizzo del demanio marittimo, lo strumento che consentirà al Comune di Erice di pianificare e programmare lo sviluppo di tutta la costa ericina. Adesso la parola passa al Consiglio comunale che dovrà esprimersi sullo stesso Piano.

«Si tratta di un ulteriore passo in avanti per le opere di riqualificazione della costa – commenta il vice sindaco, Gianni Mauro -. Il Pudm è il secondo della provincia di Trapani e tra i primi in Sicilia ad essere esitato favorevolmente dalla Regione. Si tratta di un utile strumento di pianificazione che va nella direzione del programma amministrativo e che si inserisce tra i progetti di agenda urbana che riguardano la spiaggia con il ripascimento, gli interventi sulla SP 20 e la pubblica illuminazione a Pizzolungo Piana di Anchise».

«Il PUDM è un’occasione di sviluppo per la gestione delle aree costiere demaniali e per una maggiore offerta di servizi anche in termini turistici – sottolinea la sindaca Daniela Toscano -. Insomma, uno strumento che traccia una nuova strada da percorrere ed un nuovo rapporto fra il sistema costiero e i sistemi urbani».

Addio alla signorina Anna della Pasticceria San Carlo - «Con la scomparsa della signorina Anna Ditta se ne va un pezzo della storia ericina». La sindaca di Erice, Daniela Toscano, ha voluto dedicare una breve nota al ricordo di una fra le più note pasticcere ericine, deceduta ieri. «È una notizia molto triste per tutti noi - aggiunge la sindaca -. La signorina Anna, oltre che una donna gentile, saggia e a modo, è stata un'instancabile lavoratrice. È stata fra le depositarie, per molti anni, dei segreti della rinomata arte dolciaria ericina e ha svolto il suo lavoro, nella quiete della sua rinomata bottega, la Pasticceria San Carlo, non solo con passione e compostezza, ma anche con rigorosa e meticolosa precisione. Rimarrà per sempre in tutti noi il suo carissimo ricordo. A nome dell'Amministrazione comunale, desidero dunque stringermi attorno ai parenti ed agli amici di una donna che nella sua vita ha dimostrato di essere un pilastro, una vera e propria icona della storia e della fiera identità ericina».