Trapani, approvato finanziamento per un parco giochi a Villa Margherita

13/11/2020 04:40:00

Utilmente classificati in graduatoria provvisoria con il punteggio di 80, il Comune di Trapani vede approvato un progetto sui giochi inclusivi dell'importo di circa 64.000 € di cui 42.500 € finanziati dalla Regione Siciliana, Dipartimento della Famiglia, presentato circa un anno fa.



Tale progettualità inclusiva - che va a sommarsi a quella realizzata la scorsa primavera con fondi comunali in tutte le scuole materne, così come finanziata nello scorso bilancio dalla maggioranza consiliare che sostiene l’AC Tranchida - oltre a prevedere la fornitura e allestimento dei giochi destinati a TUTTI i bambini, contempla anche il rifacimento del manto e aree di accesso allo spazio gioco e la sistemazione della pavimentazione che rappresenta un punto chiave nella progettazione e realizzazione del parco giochi con piastre elastiche anti-trauma e anticaduta.

Nell’area destinata al gioco saranno realizzate opere edili di adeguamento per renderla priva di barriere architettoniche.



“Con l'approvazione e il finanziamento del progetto redatto dagli uffici tecnici del comune, con l'apporto del rup arch. Alestra, si potrà concretizzare un altro obiettivo del programma di questa Amministrazione che oltre a riqualificare un luogo importante della città - commenta il Sindaco Tranchida - tende ad aumentare e rendere accessibili e inclusivi gli spazi a verde ed a giochi cittadini, nel prossimo futuro anche di villa margherita, contenendo i costi sul bilancio comunale”.

“Consentire ai bambini diversamente abili di accedere all'area giochi e poter condividere con i propri coetani la gioia del divertimento - aggiunge l'assessore Patti alle pari opportunità - realizza vera inclusione. Alla preparazione del progetto è stata coinvolta la Garante dei disabili”.



“Continua pertanto l'impegno di questa Amministrazione - aggiunge l'assessore La Porta - nonostante la pandemia del virus che spegne parte della gioia di vita quotidiana, nel garantire ai bambini il gioco all'aperto nelle ville e negli spazi pubblici con un vero e proprio piano di interventi che contiamo di completare nel corso del nostro mandato anche nei quartieri e nelle frazioni di Trapani”.