Trapani. Atm, Tranchida risponde a Lipari: "Farneticazioni"

13/11/2020 10:15:00

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida risponde all'interrogazione del consigliere Giuseppe Lipari sulla gestione dell'Atm, la società partecipata del Comune.

"Non ho tempo da perdere nell’inseguire le farneticazioni ed i deliri dell’interrogante, confermo l’intendimento dello scrivente nell’attuazione programmatica, come d’intesa con la maggioranza sostenuta dai cittadini elettori, di porre in essere tutte le azioni ultime e volte a indirizzare, valorizzandole, le partecipate in ambito territoriale", scrive in una nota Tranchida.



"Qualora a parere dello scrivente interrogante, in detta azione possano prefigurarsi ipotesi di reato e/o comunque attività e procedure in violazione di legge, l’interrogante quale soggetto rivestente ruoli e dunque qualifica di Pubblico Ufficiale, è tenuto a recarsi nelle opportune sedi. Il resto del vostro dire è solo noia; insieme al C.d.A. di ATM ed alle altre partecipate ci occupiamo di migliorare i servizi alle comunità d’interesse" ha concluso il sindaco.