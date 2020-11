13/11/2020 16:30:00

Per Marsala "bella fitusa" ecco via San Giovanni Bosco come si presenta. Siamo nel centro di Marsala.

Un angolo pieno di rifiuti. Carta, cartone, sacchi di spazzatura. E la situazione è così da diversi giorni, come ci segnala Vincenzo.

