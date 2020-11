La Sigel domenica anticipa alle ore 14.00 contro Olbia in un PalaBellina "blindato"  

13/11/2020 13:35:00

Tre settimane dopo sembrate una infinità, la Sigel Marsala Volley può fare ritorno alla competizione e al campionato nazionale di serie A2 in cui milita. Per la 10^ giornata (1° turno del girone di ritorno) nel girone "Ovest" la squadra di coach Amadio si scontrerà al PalaBellina con la Geovillage Hermaea Olbia. Le galluresi nelle cinque partite di torneo in cui sono state impegnate hanno totalizzato finora otto punti, uno dei quali nella gara di apertura al PalaAltoGusto del Geovillage nel tie-break perso proprio contro Marsala. Dopo l'occasione dell'incontro inaugurale di torneo contro le lilybetane di incontri prolungatisi all'appello del quinto set la formazione sarda ne ha giocati ulteriori tre (Mondovì, Pinerolo e Montale) che portano così il computo a quattro complessivi, uscendo vittoriosa dalla contesa una sola volta sfatando lo speciale tabù alla quinta giornata a Castelnuovo Rangone contro l'Exacer Montale. Prima di avere rinviate le ultime tre partite del girone ascendente, Geovillage Hermaea Olbia del capitano ed ex bandiera della Nazionale Jenny Barazza stava attraversando un discreto periodo di forma derivante non solo dal già citato successo di misura ottenuto in infrasettimanale in Emilia, ma soprattutto dalla briosa esibizione casalinga che ha fruttato il primo "pieno" stagionale contro una Green Warriors Sassuolo recatasi in Sardegna da seconda forza del girone e regolata in soli tre set. Prima dello stop causa Covid la prossima avversaria allenata da Emiliano Giandomenico proveniva così da due vittorie consecutive.





Quella di domenica, innanzitutto, sarà una partita che segna il ritorno delle beniamine di casa dopo più di un mese (Sigel Marsala-Barricalla Cus Torino 3-2 dell'11 ottobre scorso, ndr) nella loro palestra che presenterà, come noto, la misura restrittiva delle "porte chiuse". Oggi così come adempiuto in passato, l'accesso alla struttura sarà regolamentato da procedure atte a mitigare e a prevenire il rischio di contagio da SARS-CoV-2, nella scrupolosa osservanza delle attuali prescrizioni in materia sanitaria, rientrando la gara di volley tra le manifestazioni sportive di alto livello riconosciute da C.O.N.I e FIPAV. Potranno fare ingresso così al "Fortunato Bellina" gli staff dirigenziali delle rispettive squadre e i soli addetti ai lavori. Orario inusuale per l'avvio delle operazioni di gara di domenica 15 novembre: alle 14.00 sestetti in campo in modo da permettere alla compagine ospite un più agevole ritorno verso casa in tempi in cui viaggiare risulta complesso.





Nell'andata giocata in Sardegna, match d'esordio del 76°campionato nazionale serie A2 edizione 2020/2021, il primo atto del "derby delle due Isole", in una partita equilibrata e aperta a qualsiasi risultato, fu vinto da Marsala grazie a una doppia rimonta mandando in porto l'aggiudicazione di secondo (qui decisivi i vantaggi) e soprattutto di quinto atto (sotto 5 a 0, la Sigel capitanata da Ilaria Demichelis riuscì a far rispettare un controbreak di otto punti a due al cambio campo e a vincere singolo parziale e incontro in volata per 10-15, ndr). Così i parziali: [25/22; 18/25; 25/27; 25/23; 10/15]. Nelle fila della Sigel quattro giocatrici a fine incontro fecero registrare score da doppia cifra. Iniziando da Aurora Pistolesi, tra le mattatrici di tutto l'incontro coi suoi 25 punti. A seguire i 20 portati alla causa dalla statunitense Lauryn Gillis, ed ancora Adelaide Soleti e Sara Caruso rispettivamente con 18 e 11 timbri. Tra le olbiesi non sono bastati i 26 stampi dell'opposto finlandese Piia Korhonen, oltre ai 23 di Jessica Joly e i 20 dell'ex Orago e VolleyRò Martina Ghezzi.



Qui di seguito si riporta il tabellino della gara di andata giocata in terra di Gallura lo scorso 20 settembre:



Tabellino. Geovillage Hermaea Olbia-Sigel Marsala: 2-3 [25/22; 18/25; 25/27; 25/23; 10/15]

Geovillage Hermaea Olbia: Stocco 3, Ghezzi 18, Barazza 1, Korhonen 26, Joly 23, Angelini 5, Caforio (L), Coulibaly. ne : Ciani, Poli, Zonta. Coach: Emiliano Giandomenico; vice: Stefano Cadoni

Sigel Marsala: Gillis 20, Parini 7, Soleti 18, Pistolesi 25, Caruso 11, Demichelis 4, Vaccaro (L), Colombano, Mazzon. ne: Nonnati, Caserta, Mistretta (L). Coach: Daris Amadio; vice: Francesco Campisi

Arbitri: Stefano Nava di Monza e Michele Marconi di Pavia



Le sigelline per il primo turno di ritorno di regular-season dovranno mettere tutto l'impegno immaginabile. Possibilmente "aggredendo" il match fin dai primi scambi. Bisognerà entrare in campo con la determinazione di volere conquistare subito il primo set e, nei momenti di difficoltà, stringersi e aiutarsi e dare manforte alle compagne. Un occhio di riguardo quindi va indirizzato alle efficienze, tra i quali il servizio che nel volley è giustamente considerato il primo fondamentale d'attacco e da dove nasce un'azione.





Questa settimana in casa azzurra a parlare dell'imminente impegno casalingo di campionato è stato il capo-allenatore Daris Amadio che, toccando vari punti di discussione, si è espresso in questi termini:



"Mi aspetto che ricominciamo da dove avevamo lasciato, con la stessa voglia di giocarci la partita per vincerla. Di certo è mancata la partita la domenica. È mancata quella bella routine settimanale che tanto ci piace, però è una cosa che accomuna tutti e che ad inizio anno si poteva immaginare potesse succedere. Anzi, dobbiamo essere contenti che dopo questi stop forzati, ci venga data domenica la possibilità di scendere in campo. Su questo punto faccio un plauso alla società per gli sforzi che fa per continuare a mantenere viva la stagione e che in queste settimane è stata disponibile oltre il normale. Ribadisco: c'è mancata la domenica e penso di poter parlare a nome delle mie atlete, le quali non vedono l'ora di scendere nuovamente in campo".



In conclusione, viene chiesto lui un parere se ritiene la lontananza dai campi da gioco un'arma a doppio taglio o piuttosto un beneficio. Ecco cosa ne pensa:



"Non so che tipo di arma sia, sicuramente è una cosa che accomuna tutte le squadre del nostro girone in questo momento, quindi non darei molta importanza a riguardo. Posso solo dire che ci alleniamo per un solo motivo che è quello di confrontarci la domenica con l'avversario. Questa è la parte bella del nostro lavoro".



Tifosi e appassionati potranno seguire le sorti dell'incontro, seppure da dietro uno schermo, attraverso il live streaming che verrà assicurato dall'emittente "LaTr3" per conto di "LVF TV", la web-tv della Lega Volley Femminile. Altri modi per avere contezza sull'andamento in tempo reale dell'incontro saranno l'aggiornamento punto a punto dal sito www.legavolleyfemminile.it o dalla pratica app della Lega Volley Femminile. Assicurato comunque il servizio Livescore disponibile sull'homepage di www.marsalavolley.com.



Designata la coppia di arbitri per l'anticipo di campionato nel girone "Ovest" tra Sigel Marsala Volley e Geovillage Hermaea Olbia di domenica 15 novembre alle ore 14.00. Saranno i sigg. Giovanni Ciaccio di Altofonte (PA) e Sergio Pecoraro di Palermo.

Emanuele Giacalone