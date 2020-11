Marsala, ripulite alcune microdiscariche. Sopralluogo al Cimitero. Incontro con gli operatori turistici

14/11/2020 15:00:00

Ripulite a Marsala alcune microdiscariche. Spagnola, Amabilina, nel centro storico, in via Istria (dove Grillo vorrebbe mettere un'isola ecologica) sono alcune delle zone in cui gli operai di Energetikambiente sono intervenuti nei giorni scorsi per togliere cumuli di rifiuti.

Il Comune fa sapere che "saranno periodicamente resi noti gli interventi di pulizia delle microdiscariche presenti nel territorio comunale di Marsala". Lo scopo è quello di sensibilizzare la cittadinanza, a fronte dell’impegno che l’Amministrazione comunale ha messo in campo per contrastare l’ingiustificabile inciviltà.

“Lungo il loro percorso di lavoro o su segnalazione dei cittadini - afferma il sindaco Massimo Grillo - gli operatori dell’Energetikambiente rimuovono quotidianamente i cumuli di rifiuti abbandonati lungo strade e terreni. Si riscontra così che, a fronte di un servizio di raccolta puntuale non corrisponde altrettanta collaborazione da parte dei cittadini. Uno squilibrio che richiede un cambio di strategia, a tutela del decoro della città e per rispetto di quanti continuano a differenziare correttamente i rifiuti”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore Michele Milazzo, titolare della delega alla Nettezza Urbana: “Ho già incontrato il dirigente dei Servizi Pubblici e i rappresentanti della Società di gestione del servizio ecologico, al fine di avere una visione completa delle emergenze e avviare le opportune azioni – controlli più rigidi e attività di prevenzione - per contrastare gli atti incivili. Contestualmente, stiamo agendo sia sul fronte della riscossione dei tributi che sulla applicazione di nuovi incentivi per andare incontro, soprattutto, a quanti stentano ancora a comprendere l’importanza del rispetto ambientale”.

In taluni casi vengono rimossi i soli sacchetti indifferenziati, tenuto conto che il materiale rimanente riguarda spesso rifiuti pericolosi/ingombranti che necessitano di ulteriori interventi.

Sopralluogo al cimitero

Sopralluogo dell'assessore Arturo Galfano al Cimitero comunale di Marsala. “Ho voluto personalmente verificare lo stato dei lavori in corso - afferma Galfano - sia per quanto riguarda la pavimentazione di alcuni viali che l'illuminazione. Su entrambi i fronti occorre accelerare, così come per gli interventi di manutenzione ordinaria”. Ad illustrare la situazione al rappresentante dell'Amministrazione Grillo c'era il responsabile dei servizi cimiteriali arch. Stefano Pipitone, nonchè il responsabile della sicurezza del cantiere arch. Benedetto Puletto. Gli stessi tecnici hanno riferito che il rallentamento dei lavori è dovuto ad un problema legato alla cementificazione delle aree già circoscritte. Sempre con riguardo al Cimitero, l'assessore Arturo Galfano intende anche ampliare ulteriormente gli orari di visita ai cari estinti e, a tal fine, la prossima settimana ha già fissato un incontro con il competente dirigente.

L'amministrazione incontra gli operatori del turismo

"Abbiamo voluto ascoltare le proposte degli addetti ai lavori su servizi e promozione per contribuire a fare di Marsala una vera e propria destinazione turistica. Valuteremo a breve gli strumenti più utili per istituzionalizzare questa collaborazione più stretta e operativa, in linea con il programma del sindaco Massimo Grillo”. Lo afferma l'assessore Oreste Alagna che ieri, nel Complesso San Pietro, ha incontrato alcuni operatori turistici e che, ad apertura dei lavori, ha anche illustrato alcune attività in corso avviate fin dall'insediamento dell'Amministrazione e a cui ha collaborato anche il dr. Salvatore Ombra, componente della governance amministrativa. Presenti il vicesindaco Paolo Ruggieri e il vicepresidente del Consiglio comunale Eleonora Milazzo, nonchè il consigliere Leo Orlando, sono intervenuti i rappresentanti delle Associazioni Proloco Marsala 2.0 MTT (Mario Ottoveggio), MAC (Gregorio Caimi), AST Marsala (Nicola Licari), ASMAP (Francesco Alagna), ASTS (Luigi La Barbera), ASE Marsala (Fabio Alba) e Nonovento (Achille Sammartano). È stato un costruttivo momento di confronto su temi attualissimi e per un settore fortemente penalizzato dalla pandemia in corso. Sono stati gli stessi operatori ad illustrare il progetto che vuole avviare una sinergia pubblico-privato per migliorare l'offerta turistica, proponendosi altresì di gestire professionalmente la “Destinazione Turistica Marsala”. Nel corso dell'incontro è stato effettuato un collegamento in videoconferenza con Marcello Comanducci e Rodolfo Ademollo, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione “Arezzo in Tour”, che hanno illustrato la progettualità realizzata in Toscana.