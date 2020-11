Il Pd di Erice conferma "la fiducia" alla sindaca Toscano

14/11/2020 10:25:00

Con una nota, che porta in calce venti firme, la maggioranza del Direttivo del circolo ericino del Pd ribadisce la propria “fiducia al sindaco Daniela Toscano”, auspicando “una proficua collaborazione con le altre rappresentanze politiche che sostengono l’amministrazione comunale”.



Il documento è stato redatto dopo la riunione dei componenti del Pd ericino per esaminare l’attività politica del Comune. “I tempi – conclude la nota – sono maturi per sostenere e rilanciare l’azione politico-programmatica ericina attraverso l’impegno diretto di un rappresentante in Giunta”.



Firmatari sono: Ruggero Messina; Giacomo Coppola; Ninni Simonte; Pietro Amodeo; Natale Di Grazia; Ina Di Carlo; Giovanna Pace; Anna Bisbini; Vita Ficara; Vito Daidone; Giovanna Polizzi; Vincenzo Sorge; Vito Brillante; Paolo Sala; Giulia Simonte; Antonio Croce; Giacomo Guastella; Vincenzo Cipro; Lucrezia Grimaldi e Caterina Bova.