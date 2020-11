Centri estivi a Marsala. Al Comune sono costati 115 mila euro

15/11/2020 10:00:00

Il Comune di Marsala ha speso oltre 115 mila euro per la realizzazione dei centri estivi in città.

Nei giorni scorsi sono stati infatti liquidati i contributi a favore delle associazioni che si sono occupate di allestire i centri estivi per bambini e ragazzi durante l'ultima estate a Marsala (qui la delibera).



In particolare sono stati erogati 5062 euro all'Opera Divina Provvidenza, 5862 all'Asd Rose Ballet Academy, 14157 euro all'Asd Equitazione Club Marsala, 88.277 all'Asd Football Boys Marsala, 1.696 alla Società cooperativa Fantasilandia. In totale i contributi per le associazioni. per i centri estivi arrivano a 115.056 euro.