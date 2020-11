Mazara, nuove scale al cimitero. Al Collegio dei Gesuiti due sale dedicate a Pietro Consagra

15/11/2020 15:05:00

Consegnato al Cimitero comunale di Mazara del Vallo l’ultimo lotto da 20 scale movibili per un totale di 60 nuove scale in dotazione ed a disposizione di visitatori e personale.

Ne dà notizia l’assessore comunale Michele Reina.

L’Amministrazione comunale nei mesi scorsi ha effettuato l’affidamento diretto d’acquisto di un totale di 60 nuove scale movibi all’impresa Fabbrica Italiana Scale srl di Canegrate (Milano) nell’ambito del Mepa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) per un importo di circa 43mila euro. L'acquisto si è reso necessario a seguito dell'impossibilità per motivi di sicurezza di utilizzare il lotto di scale precedentemente in dotazione, che necessitavano di una costosa revisione.

La Giunta Municipale di Mazara del Vallo ha deciso di intitolare e destinare due sale all’interno del Collegio dei Gesuiti a “Mostra permanente dedicata all’artista mazarese Pietro Consagra”.

Nel centenario della nascita del compianto artista-scultore mazarese Pietro Consagra, l’Amministrazione Comunale di Mazara del Vallo e la Fondazione Orestiadi hanno inaugurato lo scorso 26 ottobre una mostra espositiva quale tributo al Maestro Consagra. La mostra attualmente non è fruibile dai visitatori in attuazione delle misure antiCovid, ma proprio le sale che ospitano la Mostra sono ora intitolate e destinate a “Mostra permanente dedicata all’artista mazarese Pietro Consagra”.