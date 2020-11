Pomeriggio gioioso di campionato per la Sigel Marsala che piega Olbia in tre set

15/11/2020 22:33:00

Trentaquattro giorni dopo la Sigel Marsala torna nel suo domicilio rappresentato dal “Fortunato Bellina, accogliendo la richiesta ospite di anticipo dell’impegno di campionato numero dieci nel girone “Ovest”. Un primo turno di ritorno per entrambe le compagini, Marsala ed Olbia, che ha segnato il ritorno al volley giocato e il rientro ad un impegno ufficiale. Marsala al PalaBellina vince nettamente in tre set su Olbia, sfoderando una prova solida. Vittoria propria del collettivo, con tutte le interpreti scese in campo a dare un contributo. Un ruolo sul successo da rintracciare nelle efficienze di squadra con un discreto muro/difesa e finanche sulla parte di cambio/palla nel quale la squadra di Amadio ha fatto un ottimo lavoro. Questa la successione set registratasi sul concentramento del PalaBellina: [25/20; 25/20; 25/17].

Presenza costante per tutta la gara di Gillis cui va la palma di migliore in campo dall’alto dei 14 punti messi a terra. Inoltre Marsala ha portato altre due giocatrici in doppia cifra: la centrale di Niscemi Sara Caruso e il posto quattro Aurora Pistolesi con 11 stampi a testa. Per Olbia bene Piia Kohronen con 14 punti e la classe 2000 di Aosta Joly con 11.