Marsala, la via Fici tra rifiuti abbandonati e ragazzini che sfrecciano in scooter

16/11/2020 11:34:00

Sacchi di immondizia abbandonati, degrado e giovani che si riuniscono nonostante i locali chiusi e che sfrecciano con i motorini dove, invece, è vietato perché zona a traffico limitato.

E' questa la segnalazione della nostra lettrice Paola che abita in via Fici, in pieno centro storico a Marsala.

"Noi abitanti della zona siamo disperati - ci scrive -, tra ragazzini che, nonostante la chiusura del Match Room continuano a stare tutti appiccicati senza mascherine ed a correre come pazzi in una via così piccola. Con le discariche abusive, poi, non sappiamo più che fare. L’aggravante è che risulta istallata una videocamera di sorveglanza da parte dei vigili urbani ma sembra che niente sia stato fatto. I rifiuti vengono sempre abbandonati e i ragazzini continuano a sfrecciare con gli scooter".