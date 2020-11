Emergenza Covid, riparte a Trapani il carrello solidale

16/11/2020 08:00:00

Riparte il Carrello Solidale che ha dimostrato quanta solidarietà e vicinanza sanno mettere in campo i Trapanesi nei momenti del bisogno. Un piccolo gesto per non far rimanere indietro nessuno.



In tal senso che la Giunta Tranchida ha già emesso un avviso per i buoni spesa regionali ed altre iniziative saranno messe in campo.



Sempre attivo, comunque, il conto corrente bancario di Trapani Rete Solidale. Chi è nelle possibilità puo’ versare un libero contributo con le seguenti modalità:

IBAN IT87 V030 6916 4041 0000 0300 005

intestato a Comune di Trapani

Si informa infine che è attivo anche un servizio telefonico dalle 9.00 alle 17.00, da lunedì a domenica, curato da assistenti sociali comunali dedicato a soggetti in grave disagio economico, per assicurare la fornitura di alimenti e medicine tramite la Croce Rossa - tel. 333.613.9937.



“Preso atto dei vari DPCM che si sono susseguiti e che costringono tante piccole e medie attività a chiudere battenti – dichiara il vice Sindaco Vincenzo Abbruscato - con conseguente criticità di carattere socioeconomiche a vari strati della popolazione, riteniamo indispensabile ed urgente dare una mano a chi sta peggio di noi”.