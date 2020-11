Il Vescovo Mogavero in visita al Comune di Marsala

16/11/2020 20:25:00

In visita al Palazzo Municipale il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero.

E’ stato ricevuto dal Sindaco della Città, Massimo Grillo, presenti anche il Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano, e i due vicari Paolo Ruggieri (vice Sindaco) e Eleonora Milazzo (Vice Presidente a Sala delle Lapidi) nonché l’arciprete Don Marco Renda, Padre Mariano Narciso e Don Nicola Artaserse. L’alto prelato ha avuto dapprima un cordiale colloquio con i vertici amministrativi nella stanza del Sindaco e successivamente nell’atrio comunale ha rivolto un saluto ai presenti (assessori, consiglieri comunali, dipendenti e cittadini). Ha quindi terminato il suo intervento impartendo la Santa Benedizione.



“Nessun uomo è un’isola, nessuno uomo può e deve restare solo – ha sottolineato il Vescovo Mogavero. Nella condivisione, nell’umanesimo, nella solidarietà dobbiamo trovare il meglio di noi stessi. Ho paura, però, che stiamo perdendo quel pezzo di Dna che contraddistingue i siciliani. Non si può rimanere impassibili davanti all’ennesima tragedia umana che si è consumata nel Mediterraneo – ha proseguito visibilmente commosso il pastore della chiesa di Mazara del Vallo. La Chiesa è al servizio di tutti, senza alcuna distinzione di razza. Ognuno di noi deve dare il meglio di sè e fare tutto quello che è nelle proprie possibilità per il bene comune. Invito tutti – ha terminato il Vescovo - a leggere l’ultima enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”, a essere vicini a quanti ne hanno bisogno e a celebrare il Natale con sobrietà, nel segno della carità e nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19 del Governo». Preliminarmente il Sindaco Massimo Grillo aveva ringraziato il Vescovo per la sua cortese visita al Palazzo Municipale.



“Sua Eccellenza ha accolto con slancio l’invito a una stretta collaborazione tra le istituzioni Chiesa e Amministrazione per fronteggiare la crisi economica e supportare le nuove povertà – fa presente il Sindaco Grillo. La cultura cristiana è un modello da seguire per il mondo laico soprattutto in questo momento in cui c’è bisogno di fratellanza e unione per fronteggiare l’epidemia in corso che sta causando morti e disastro economico. La visita di Monsignor Mogavero ci dona la forza giusta per proseguire nella nostra azione, iniziata da poco, in favore della cittadinanza”.

E ai meno abbienti e a chi ne bisogno ha rivolto il suo saluto il Presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano.



“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a nome del Consiglio comunale a Monsignor Mogavero per quello che ha fatto e continua a fare per chi vive in uno stato d’indigenza – ha precisato Sturiano. Le istituzioni civili, ed è questo il nostro impegno, debbono collaborare con quelle religiose per fare in modo che questo solidale supporto verso chi soffre sia sempre più consistente e operativo”.