Mazara, la storia del Sindaco evasore. Comune condannato, ecco perchè

16/11/2020 10:56:00

Vi ricordate la storia del Sindaco di Mazara del Vallo, Totò Quinci, che fu "pizzicato" perchè era moroso con i tributi comunali (in particolare quello sui rifiuti)? Ne abbiamo parlato qui.

La storia è finita con il pagamento del arretrati da parte del primo cittadino, che non è il solo coinvolto nella vicenda, ci sono anche diversi consiglieri comunali e altri assessori. Ma ha anche avuto un seguito. Perchè il Comune, in tutto ciò, aveva promosso un provvedimento disciplinare, nei confronti del funzionario Claudio Zummo, che aveva rivelato l'esistenza della morosità, rispondendo ad una legittima istanza di accesso agli atti del consigliere di opposizione, Giorgio Randazzo. Ebbene, adesso il giudice ha annullato il provvedimento disciplinare, e condannato il Comune a più di 3000 euro di rimborso spese.

Secondo il Comune, Zummo non doveva assecondare le richieste del consigliere Randazzo. Secondo i giudici, invece, "gli atti richiesti dal Consigliere, rientravano tra quelli che potevano essere certamente oggetto di estensione ai Consiglieri comunali... in quanto afferenti alla loro attività politica consiliare, sicché legittimo, se non addirittura dovuto, ne doveva essere considerato il rilascio".

In particolare "l'istanza di accesso formulata dal consigliere Randazzo, che concerneva la posizione debitoria di tutti gli amministratori nei confronti dell'ente dal 2014 al 2019 di tutti i tributi, afferiva certamente a tale generale ambito conoscitivo e poteva ritenersi funzionale all'esercizio del proprio mandato elettivo, in particolare all'attività dialettico politica"

Quindi "il fatto contestato allo Zummo non poteva assumere alcuna valenza disciplinare, non essendo imposto dalle norme invocate dall'amministrazione comunale né da altra norma alla fattispecie applicabile, né apparendo comunque idoneo ad integrare, in concreto, alcuna violazione dei doveri di cui all'articolo 59 CNL".

"Avanti tutta verso la prossima mortificazione" è il commento di Randazzo.