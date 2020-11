Un delfino morto sulle coste di Marsala 

17/11/2020 13:23:00

Un delfino morto è stato avvistato, stamane, adagiato sui cumuli di posidonia lungo la costa di Marsala, a poca distanza da Capo Boeo. A giudicare dalle condizioni ancora integre della carcassa, il delfino era deceduto da poche ore.

A sospingerlo sulle alghe sono state, probabilmente, le mareggiate di stanotte. Dopo la segnalazione di un passante sul lungomare, è intervenuta la Guardia Costiera di Marsala, che ha allertato l'Istituto zooprofilattico di Palermo per la rimozione della carcassa. Non è la prima volta che si verifica un fatto del genere. In passato, infatti, sulle coste del Trapanese sono stati rinvenuti altri delfini morti. Ma spesso erano già in fase di decomposizione.