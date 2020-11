Favignana, sequestrata una discarica abusiva. Denunciato un marsalese

17/11/2020 12:50:00

Avrebbe accatastato in un terreno limitrofo alla sua abitazione, rifiuti speciali senza avere alcuna autorizzazione.

Un giovane marsalese, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato denunciato dai carabinieri. E' accaduto a Favignana. I militari dell'Arma si erano recati nell'abitazione del giovane per eseguire un controllo quando hanno notato carcasse d'auto, oli esausti e materiale ferroso, abbandonati in un terreno di circa 1000 metri-quadri.

Per il marsalese, pertanto, è scattata la denuncia per attività di gestione di rifiuti non autorizzata