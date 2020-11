Marsala, si rifiuta di mettere la mascherina e aggredisce i vigili 

17/11/2020 22:25:00

Cosa è successo oggi intorno alle 19 e 30 a Marsala a Porta Mazara? Girano tante voci sui social, si parla di un'ennesima rissa, ma la verità è un'altra.

In piazza Matteotti, infatti, questa sera era presente una pattuglia dei vigili urbani per controllare il rispetto delle norme previste dagli ultimi decreti anti - coronavirus.

Da un po' di sere, infatti, i vigili stazionano in quella piazza, e in altre zone del centro (ieri erano pure alla Loggia e a Porta Garibaldi) facendo dei controlli a campione ed scoraggiando gli assembramenti.

Oggi, un giovane, volto noto alle forze dell'ordine, è stato invitato dai vigili a mettersi la mascherina. Lui ha reagito in malo modo, cominciando ad inveire contro i vigili urbani. Invitato a fornire i documenti, si è rifiutato. I vigili allora gli hanno chiesto di salire sull'auto per andare in caserma, ma lì è nato un parapiglia con alcuni giovani che sono giunti a spalleggiare il tizio. Morale: i vigili urbani hanno dovuto chiamare altri colleghi, ed è dovuta intervenire anche la polizia. Il giovane in questione è scappato, altri due giovani, protagonisti della tentata aggressione ai vigili, sono stati fermati ed identificati.