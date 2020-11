Mazara. La Municipale in piazzetta dello Scalo. Ambulante abusivo molla il pesce e scappa

17/11/2020 19:30:00

La Polizia Municipale di Mazara del Vallo, nel corso di un servizio di controllo nella piazzetta dello Scalo, ha sequestrato un totale di 40 chili di prodotto ittico, contenuto in alcune cassette di polistirolo.

Alla vista degli agenti, il presunto venditore ambulante abusivo si è dato alla fuga.

A seguito della mancata tracciabilità e della potenziale pericolosità per la salute pubblica del prodotto, ne è stata ordinata la distruzione.

Intanto la Giunta Municipale ha approvato con presa d'atto lo schema di manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione del servizio di rimozione mediante carro attrezzi, trasporti, custodia e restituzione dei veicoli nel territorio comunale. Il servizio di carattere biennale non prevede costi per il Comune di Mazara del Vallo, ma un tariffario predeterminato in base alla normativa vigente, per gli interventi di carro attrezzi e custodia dei veicoli sottoposti a rimozione forzata o sequestrati con costi che saranno a carico dei trasgressori, che verranno introitati dalla ditta concessionaria che trimestralmente dovrà versare nelle casse del Comune una percentuale indicata in sede di gara.La procedura della manifestazione d'interesse aperta agli operatori economici del settore, a cura del Comandante della Polizia Municipale, verrà pubblicata all'albo pretorio online.