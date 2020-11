Trapani finalista per il titolo di Capitale Italiana della cultura del 2022 

17/11/2020 12:58:00

Trapani figura nell’elenco, pubblicato dal ministero per i beni e le attività culturali, delle città finaliste per il titolo di Capitale italiana della cultura 2022. Il capoluogo è l’unica città siciliana in gara.

“Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con passione e spirito di sacrificio per costruire una progettualità che è una visione a lungo termine di sviluppo di questo territorio.- dichiara il sindaco Giacomo Tranchida – “Abbiamo coinvolto oltre 150 soggetti che hanno aderito all’iniziativa arricchendola di idee ed eventi a testimonianza che fare sistema e candidare Trapani quale Città territorio funziona”.

“Ci abbiamo creduto sin dal primo momento – ha, invece detto, l’assessore alla cultura D’Alì - e con rinnovata energia continueremo a lavorare per il raggiungimento dell’obiettivo finale”.