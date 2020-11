L'aereo della Lazio atterra a Birgi. Sarà di base al "Vincenzo Florio" per le tratte sociali

17/11/2020 11:59:00

Ha fatto storcere il naso a molti, è già fonte di polemiche ed è atterrato a Birgi sabato scorso, il Boeing 737/300 Classic della Lazio. Il velivolo completamente personalizzato, con i colori del club del presidente Lotito. L'aereo è fornito dalla Tayaranjet, compagnia aerea bulgara con management italiano.

Subito dopo la presentazione alla Lazio, l'aereo è partito alla volta di Trapani, dove farà base per coprire le nuove tratte sociali da Birgi per Ancona, Perugia e Trieste, dato che non sarà utilizzato esclusivamente dal club celeste.

«Ospitare il primo aereo brandizzato di una squadra italiana – le parole di Salvatore Ombra, presidente di Airgest, – è per noi fonte di interesse e buon augurio, non tanto per questioni calcistiche, non trattandosi di colori siciliani, ma per il pregio di un’iniziativa che in un momento buio sa guardare avanti con entusiasmo, come facciamo noi nel nostro aeroporto».