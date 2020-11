Ecco come crearvi la vostra bufala sul virus

18/11/2020 06:00:00

di Massimo Jevolella

Amici, volete partecipare anche voi alla gara mondiale del Covid 19 Fake News Making? Se avete tempo da perdere e siete bene inseriti nella rete dei social, allora è il caso che vi diate da fare, perché i premi in palio per chi riesce a spararle e a diffonderle più grosse e più folli sono davvero fantastici ed emozionanti: si va dal ricovero gratuito in guardia seconda psichiatrica presso il policlinico a voi più vicino, alla vincita di interi set di scarpe Lidl, a vacanze di sogno tra i monti e le caverne al confine tra Pakistan e Afghanistan, con guida tagliagole talebana inclusa. Dunque ascoltatemi con attenzione, perché ora v'insegnerò il metodo per fabbricare le bufale e le teorie cospirazioniste più strepitose sul Coronavirus, quelle che vi daranno onore e gloria e milioni di like in tutti i continenti.

La procedura, in realtà, è assai semplice. E per non essere soltanto teorico, ve ne fornirò anche un pratico esempio. Punto primo, basilare: ricordate che voi dovete dimostrare che “dietro” alla “narrazione” corrente della pandemia si cela una terribile verità, che sia i governi, sia i mezzi d'informazione ufficiali cercano con ogni mezzo di occultare, perché ovviamente il loro scopo è quello di narcotizzare le coscienze dei popoli, permettendo così alle élites mondiali (banchieri, speculatori finanziari, multinazionali, case farmaceutiche, logge massoniche, fanatici dei diritti umani, lobbies lgbt, immigrazionisti, teorici del meticciato, e naturalmente giudei del cartello Savi di Sion) di ridurre l'umanità a un immenso gregge di zombi, automi e golem ciecamente obbedienti ai loro ordini.

Punto secondo: per creare la vostra bufala complottista non dovete fare grandi sforzi di fantasia. Vi basterà, invece, osservare un qualsiasi, banalissimo fenomeno della realtà che vi circonda. Concentratevi su quello, create quindi una connessione col Covid 19, confermatela infine con un racconto abbastanza verosimile, e il gioc sarà fatto!

Vi ho promesso un esempio pratico. E allora, eccolo. Mettiamo che voi vediate dei gabbiani che volano sopra la vostra testa. Scatta subito l'idea: e se quelli non fossero dei veri, dei normali gabbiani, ma fossero in realtà dei droni pilotati da una centrale occulta per spargere dall'alto il virus che ci sta infettando tutti? Bene: detta così, la cosa può sembrare del tutto folle. Perché infatti lo è, eccome. Eppure, basta un piccolo sforzo di fantasia in più per cominciare a renderla più attraente, verosimile e persuasiva.

Per esempio, e se svolgessimo un ragionamento come questo: “Ma non avete mai notato che da un po' di tempo i gabbiani volano non soltanto nei cieli delle città di mare, ma anche in quelli dell'entroterra? Non li avete mai visti a Milano, a Torino, a Bologna, e perfino in zone di montagna, come la Val d'Aosta e l'Alto Adige? Insomma, non avete capito che “dietro” a questa anomala diffusione dei gabbiani si nasconde qualcosa di tremendo? E infatti è proprio così! Pensate: a quei gabbiani, in realtà, sono stati inseriti dei microchip nel cervello. E ovviamente delle capsule colme di Coronavirus attaccate alle zampine. Grazie ai microchip, i gabbiani-droni vengono teleguidati in giro per il mondo intero, e dal cielo spargono il virus sulla gente. Vengono fatti partire di notte da alcune centrali assolutamente segrete, come per esempio dalla costa francese tra Marsiglia e Tolone, perché ovviamente Macron è uno degli agenti occulti della pandemia per conto delle élites mondiali”. Eccetera, eccetera...

Et le voila! Les jeux sont faits! La vostra bufala cospirazionista e bell'e che confezionata, perfetta e pronta per essere sparata in rete, con sicuro successo presso decine e forse centinaia di migliaia di idioti e di coglioni che si divertiranno a diffonderla con allegra e suprema incoscienza, e che magari ci crederanno anche ciecamente.

E adesso ringraziatemi. Io vi ho spiegato come fare. Ora tocca a voi la scelta: se gettarvi nella mischia, e imbarcarvi sulla nave dei folli, diffondendo e ridiffondendo cazzate come quella che vi ho appena fornito come esempio, oppure se accendere il televisore, o prendere in mano un giornale, e adattare i vostri pensieri alle normali, quotidiane, tristissime, ma, ahimé, verissime notizie e argomentazioni fornite dagli scienziati e dalle autorità responsabili della salute pubblica. Questo è ciò che passa il convento, purtroppo. Sarà pure una minestra amara, ma gettarsi dalla finestra non sarebbe comunque una felice idea.