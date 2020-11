Buseto Palizzolo, il sindaco Maiorana: "L'emergenza idrica dipende dalla condotta di Trapani"

18/11/2020 19:52:00

Riguardo all'emergenza idrica che dal mese di maggio stanno vivendo gli abitanti della frazione Bruca di Buseto Palizzolo (ne abbiamo parlato qui), interviene il sindaco Alberto Maiorana, inviando una nota alla nostra redazione, con la quale chiarisce che il problema dipende dalla condotta idrica di Trapani.

Qui la nota completa del sindaco Maiorana: “ Il problema della mancanza di acqua a Bruca non è riconducibile al Comune di Buseto ma a quello di Trapani, quella parte infatti di frazione è agganciata alla condotta idrica trapanese, siamo allacciati a quella rete con un contatore e per la cui fornitura paghiamo il Comune di Trapani. Sono in contatto con l’assessore Ninni Romano per la risoluzione del problema, al momento l’unica alternativa è quella di utilizzare una autobotte che fa avanti e indietro della frazione Bruca non senza problemi, tuttavia non ci sentiamo di lasciare senza acqua i cittadini”.