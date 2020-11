Mazara, comprata un'apparecchiatura per il reparto Covid dell'ospedale con la raccolta fondi

18/11/2020 16:35:00

«Il Comune, in questi giorni, ha donato all'ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo una unità mobile per osmosi inversa, per la produzione di acqua osmotizzata, da impiegare nel reparto Covid19 della nostra città.

L'acquisto è stato possibile grazie alla raccolta fondi, promossa dalla nostra Amministrazione comunale nello scorso mese di marzo, diretta all'acquisto di apparecchiature elettromedicali e strumentazione sanitaria per fronteggiare l’emergenza in corso. In questo momento così delicato il contributo fornito dalla nostra Città, oltre che generoso, risulta prezioso per l'intera comunità. Voglio fare il mio personale ringraziamento a tutti i miei concittadini che hanno reso tutto questo possibile mostrando grande vicinanza e sensibilità a supporto di un nobile causa».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, annunciando che il Reparto Covid dell’ospedale Abele Ajello ha una nuova apparecchiatura.