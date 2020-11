Gli angeli e i demoni

18/11/2020 08:00:00

Da Angeli a Diavoli. Il passo è breve ed il belpaese narra di donne, uomini e categorie professionali che hanno percorso il tragitto. Esempio di un passato non molto remoto lo fu il ciclista Marco Pantani.

Il "pirata" Angelo della doppietta Giro d'Italia e Tour de France del 1998, al diavolo del doping e dall'uso di droga che lo condussero alla morte nel 2004 per l'assunzione di stupefacente e psicofarmaci. Nell'economia la strada fu percorsa da Raul Gardini, imprenditore di successo, sposato con Idina Ferruzzi, della famiglia d'imprenditori agroalimentari. Gardini ne diversificó l'attività con l'approdo nel settore della chimica, attraverso l'acquisizione di Montedison.

Incursione nello sport nautico con l'indimenticabile Moro di Venezia. Poi il sogno della fusione tra chimica pubblica e privata. La nascita di Enimont, successivamente la cessione della quota della Montedison, e la scoperta di tangenti pagate ai partiti di governo,e non solo condannato anche Bossi, per l' acquisto della stessa. Gardini non resistendo all'idea del coinvolgimento nella vicenda si tolse la vita.

Recentemente l'angelo della purezza del movimento 5 Stelle era Luigi Di Maio, ora è il demone della corruzione dei principi pentastellati e della poltrona a tutti i costi. Alla scoppio della pandemia e durante il lockdown totale della nazione, gli angeli erano, medici, infermeri e il restante personale sanitario. 240 tra dottori e infermeri sono morti. In passato una foto di personale stremato che riposava su una scrivania era sinonimo di eroismo. In questi giorni complice una campagna denigratoria lo stesso scatto esprime fannulloneria. Da Angeli a Diavoli la strada è cortissima.



Vittorio Alfieri