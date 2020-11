Mazara, avviso per l'iscrizione all'Albo per gli enti di assistenza

19/11/2020 00:20:00

Tutti gli Enti privati che gestiscono strutture diurne o residenziali all’infuori di convenzioni e di rapporti con il Comune di Mazara del Vallo deevono formalizzare la propria iscrizione all’Albo comunale Enti Privati di Assistenza istituito presso il Comune di Mazara del Vallo ai sensi dell’art. 27 della legge regionale n. 22 del 1986.

Lo rende noto con un avviso pubblicato all’albo pretorio online il dirigente del Settore comunale “Servizi sociali, educativi e culturali” Maria Gabriella Marascia.

Le strutture già iscritte non hanno necessità di riscriversi, ma le strutture non ancora iscritte hanno l’obbligo di farlo, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, procedendo inoltre – si legge nell’avviso pubblico – ad inoltrare apposta Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), attraverso il sistema “Impresa in un Giorno” dello Sportello Unico per le Attività Produttive specificando la tipologia di attività per cui si richiede l’iscrizione e la tipologia di soggetti cui viene rivolta.

Tale "Scia" dovrà comprendere l’attestazione di regolarità urbanistica della struttura, il rispetto degli standard strutturali ed il parere igienico-sanitario rilasciato dall’Asp. Una volta istruita la pratica e verificata la regolarità urbanistica, il Suap (Sportello Unico per le Attività Produttive) procederà ad inviare il carteggio al Servizio Affari Sociali che proseguirà l’iter con la richiesta alla ditta dell’elenco delle professionalità impiegate, della tabella dietetica e del piano organizzativo e di servizi. Dopo un sopralluogo alla struttura con un’assistente sociale ed un funzionario amministrativo, se l’esito sarà positivo si potrà procedere all’iscrizione della struttura entro 10 giorni all’Albo comunale dandone comunicazione all’Asp ed allo stesso Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap). Viceversa si procederà con il diniego all’iscrizione.

Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: (SUAP – arch. Antonina Russo 0923671507), (Servizio Affari Sociali – sig.ra Vita Cottone 0923671647).

Per l'avviso consultare il link: Iscrizione Albo comunale Enti privati di Assistenza