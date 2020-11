Marsala ha partecipato alla cena virtuale in sostegno dei ristoratori

19/11/2020 07:00:00

Un’iniziativa a sostegno dei ristoratori – in sofferenza per le restrizioni imposte dalla nuova ondata epidemiologica da Covid - è stata promossa dal Comitato amministratori della Regione siciliana (Cars) e coordinata dal portavoce Gianfranco Gentile.

Con un appuntamento fissato alle 21.00 di Domenica scorsa, un centinaio di rappresentanti istituzionali ha dato vita ad una cena virtuale a base di portate d'asporto. Per il Comune di Marsala ha partecipato il vicepresidente del Consiglio comunale Eleonora Milazzo, unica rappresentante fin dalla costituzione del Comitato.

“Abbiamo ordinato cibo rigorosamente d’asporto per sostenere i nostri ristoratori, afferma Eleonora Milazzo. Un atto simbolico per dire che insieme possiamo farcela e che le Istituzioni devono fare la loro parte. La nostra economia necessita di una scossa per ripartire; ma oltre ad una iniezione di risorse, occorre anche l'aiuto tangibile di tutti in questo periodo di crisi. Pertanto auspico che i cittadini – soprattutto in questo periodo - scelgano e consumino prodotti locali”.