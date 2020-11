Marsala "bella fitusa", ecco chi abbandona i rifiuti ogni giorno in via Giulio Anca Omodei

19/11/2020 10:54:00

Un abbondono costante e quotidiano dei rifiuti da parte di un "signore" che, ogni mattina alle ore 7.42, in via Giulio Anca Omodei a Marsala, lascia il suo sacchetto della spazzatura in tutta tranquillità, come se fosse una cosa del tutto normale.

"Tutte le mattine - ci segnala un nostro lettore, che ha fotografato l'uomo (foto) - questa persona da tempo butta lì i suoi rifiuti".

Per Marsala "bella fitusa" ci siamo occupati più volte di questa strada, e proprio nello stesso punto dove ogni giorno avviene l'abbandono dei rifiuti da parte di questo cittadino, abbiamo scritto diversi articoli (qui uno dei primi) su segnalazione di chi abita nella zona. Visto che la persona è stata immortalata con il sacchetto in mano, speriamo possa finalmente ravvedersi e cambiare le sue abitudini niente affatto urbane.

