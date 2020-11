Marsala, ancora rifiuti e degrado a Birgi Sottano

21/11/2020 14:00:00

Ancora rifiuti, degrado e abbandono a Birgi Sottano, la prima contrada di Marsala, al confine con Trapani.

Nelle strade della frazione marsalese sono diversi gli angoli in cui sono stati buttati in maniera indiscriminata i rifiuti. Le foto che pubblichiamo ci arrivano dall'associazione Birgi Sottano, che da anni si batte per far valere i diritti degli abitanti della zona. Già quest'estate Tp24 aveva raccontato dello stato in cui si trova Birgi Sottano. Si tratta della prima contrada di Marsala, il foglio 1, qui comincia la città. Però è praticamente abbandonata.

Inizio e fine di Marsala. L'abbandono di Birgi Sottano from Tp24 on Vimeo.