Marsala: chiusi in macchina e senza mascherina, cinque giovani multati dai vigili urbani

21/11/2020 12:40:00

Cinque giovani chiusi in macchina e nessuno con la mascherina di protezione.

Ieri sera i vigili urbani di Marsala, nel corso di un normale controllo per verificare il rispetto delle attuali disposizioni governative per il contrasto alla diffusione del Covid-19, hanno fermato cinque giovani, tutti in auto al parchetto del lungomare Boeo, nei pressi del Museo Baglio Anselmi.

Ad ognuno dei ragazzi è stata elevata la contravvenzione prevista. Purtroppo, specie tra i giovani, continua ad esserci un atteggiamento di superficialità nei confronti dell'epidemia che certamente non aiuta. Basterebbe rispettare quelle tre semplici e fondamentali regole che oggi ci vengono richieste: distanziamento dalle altre persone, l'uso della mascherina e la frequente igienizzazione delle mani. I controlli da parte della polizia municipale continueranno anche nei prossimi giorni.