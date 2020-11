Sicilia, filmano la morte di un disabile e postano il video sui social

21/11/2020 00:00:00

Riprendono con il cellulare l'agonia di un disabile, colto da malore e poi deceduto, e postano il video sui social.

A Vittoria, in provincia di Ragusa, alcuni soggetti hanno ripreso un disabile in agonia per poi postare il video sui social. Nel centro del Comune (in Via Cavour), l’uomo di 60 anni, forse in seguito ad un malore, è caduto dalla propria carrozzina.

A poco è valso l’intervento dei vigili urbani e quello del 118: quando i soccorsi sono arrivati, il disabile era già deceduto.

Ad assistere all’evento, un gruppo di curiosi che avrebbe richiamato l’attenzione di una squadra di polizia municipale. Poco dopo, i video e le immagini della morte del disabile sono stati postati sui social ed hanno scatenato la dura reazione di molti, compresi i familiari della vittima. Questi hanno presentato denuncia.