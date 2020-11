Lamborghini e gli scatti a Palermo, Orlando ha chiesto di rimuoverle. Ecco perché

22/11/2020 00:00:00

Alla fine sono state romosse le foto della Lamborghini a Palermo scattate dalla fotografa Letizia Battaglia. Per la sua campagna pubblicitaria «With Italy, for Italy» Lamborghini, per la città di Palermo, ha scelto Letizia Battaglia.

Gli scatti della fotografa palermitana però hanno suscitato molte polemiche sui social e non solo. Sono piovute, infatti, molte critiche perché la Battaglia ha immortalato, oltre al centro storico di Palermo e ai bolidi della Casa del Toro anche due bambine.

Anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando è intervenuto sulla vicenda chiedendo alla Casa automobilistica l'immediata sospensione della campagna, rimuovendo ogni immagine della città di Palermo.

"La campagna fotografica - dice la casa automobilistica - è la dichiarazione d’amore che Lamborghini ha voluto dedicare all’Italia scegliendo come linguaggio quello dell’arte fotografica. Venti tra i maggiori talenti della fotografia italiana hanno intrapreso «un viaggio alla scoperta della bellezza, dell’unicità e dell’eccellenza di venti regioni italiane insieme ad altrettante Lamborghini, a sottolineare il momento di ripresa che sta vivendo il nostro Paese dopo l'emergenza Covid-19, valorizzandone la straordinaria ricchezza".

Dopo la presa di posizione del sindaco Orlando sono state tolte dal profilo Facebook di Lamborghini le foto scattate a Palermo dalla fotografa Letizia Battaglia che ritraevano le supercar con due bambine in varie zone della città.