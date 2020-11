Maltempo in Sicilia, allagamenti e incidenti. Allerta meteo 

22/11/2020 16:12:00

Il maltempo di queste ore sta colpendo particolarmente alcune città della Sicilia.

La città più colpita è Palermo, dove ci sono stati diversi incidenti, allagamenti e chiamate ai vigili del fuoco.

Il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo finendo su una fiancata per via di un tombino esploso. Sempre un tombino "esploso" è alla base di un altro incidente, sempre a Palermo.

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, lunedì 23 novembre.

Un vortice depressionario, attualmente centrato sullo stretto di Sicilia, continua la sua lenta progressione verso sud, mantenendo condizioni di tempo spiccatamente perturbato sulle estreme regioni meridionali italiane, specie sui versanti ionici di Calabria e Sicilia.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 23 novembre, il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali di Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per domani, lunedì 23 novembre, allerta arancione su gran parte del settore ionico della Calabria e sulla Sicilia orientale. Valutata inoltre allerta gialla in Basilicata, sul resto della Calabria e su alcuni settori della Sicilia.