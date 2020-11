Stipendi in ritardo da Energetikambiente, la Uil Trasporti convoca i lavoratori di Trapani e Marsala 

22/11/2020 07:00:00

La Uil Trasporti Trapani ha convocato in assemblea a Trapani e Marsala i lavoratori dell’Energetikambiente Spa, azienda che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti. La riunione si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid.

“A centro dell’assemblea – spiega il segretario generale Uil Trasporti Trapani Giuseppe Tumbarello – il ritardo nel pagamento degli stipendi. Saremo pronti ad ascoltare le difficoltà dei lavoratori e a confrontarci sulle soluzioni da porre in essere nei confronti dell’azienda affinché le mensilità arretrate vengano pagate al più presto, nella speranza altresì che si possano regolarizzare una volta per tutte i pagamenti mensili, considerato che non si tratta del primo ritardo ma di un fatto che si ripete periodicamente”.