Al National Geographic Festival delle Scienza in mostra "Belice Punto Zero"

23/11/2020 12:05:00

Da lunedì 23 a domenica 29 novembre, una mostra online per promuovere la cultura della prevenzione alla XV edizione del National Geographic Festival delle Scienze, un’edizione, quella di quest’anno, incentrata sul tema Ottimismo e Scienza.



Tra le opere selezionate per questa edizione troviamo anche “Belice Punto Zero” un contributo importante perché è nella memoria di questi eventi terribili che si creano le basi della cultura della prevenzione. Il catastrofico sisma che ha colpito la comunità della Valle del Belice nel 1968 è stato il primo di una serie di eventi che hanno tristemente accompagnato la storia della Repubblica Italiana.

Per questo motivo quel terremoto ha rappresentato il primo banco di prova dal quale si sono sviluppate tutte le strategie e le contromisure che oggi il nostro paese è in grado di mettere in campo in questi casi. Come tutte “le prime volte” la paura di creare un precedente ha fatto sì che una quantità di errori e un approccio confuso e inesperto segnassero in maniera drammatica l’intero territorio belicino. Con le conseguenze che la mostra e il libro provano a mostrare.

Nel video a cura di INGV, Accademia di Belle Arti di Palermo e Università di Catania, troviamo gli interventi di Mario Mattia, primo tecnologo Ingv, Maria Donata Napoli e Sandro Scalia, docenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo.