Festa dell’Albero 2020, alberi piantumati dai bambini ericini

26/11/2020 11:15:00

Si è tenuto domenica 22 novembre 2020, il 3° appuntamento della Festa dell'Albero 2020, iniziativa promossa da Legambiente Trapani-Erice “Nautilus” con la collaborazione dell’Associazione Culturale Il Bajuolo di Erice, il patrocinio del Comune di Erice e la partecipazione di una rappresentanza di bambini ericini. Una manifestazione simbolica durante la quale sono stati piantumati nell’area del “curvone della Casazza” del Monte Erice, alberi tipici dell’area mediterranea come lecci e roverelle.

«Sono alberi resistenti al fuoco che in troppe occasioni, appiccato da mani irresponsabili e criminali, purtroppo, ha devastato il nostro meraviglioso monte – commentano la sindaca di Erice e l’assessora Rossella Cosentino -. Come ha ben sottolineato la Legambiente nella persona di Enzo Benigno Martinez, sono il simbolo di una società che non ci sta a rimanere inerme dinanzi a chi distrugge il nostro patrimonio boschivo e la sua biodiversità. Ringraziamo gli organizzatori per la bellissima iniziativa che ha coinvolto in questa attività di piantumazione la fascia più giovane della nostra cittadinanza, che rappresenta il futuro della nostra terra. Una bella metafora di vita che ci auguriamo possa essere di buon auspicio per la formazione di una comunità ancora più attenta e rispettosa dell’ambiente».