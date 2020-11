Nominato il nuovo cda della Trapani Servizi

26/11/2020 07:30:00

Nuovo Cda nella Trapani Servizi, la società partecipata del Comune di Trapani.

Il sindaco Giacomo Tranchida, nell’attesa delle determinazioni delle SRR TRAPANI Nord e Sud, ha nominato il CdA parzialmente (3 componenti su 5). Presidente è l'avvocato Girolamo Spezia, già Presidente della SRR Trapani Nord oltre che Sindaco di Valderice; Componente Dr.ssa Ciotta Marilena, direttore provinciale Patronato Acli di Trapani e responsabile gestione ed organizzazione del personale; Componente Dr Fede Roberto, Commercialista e Revisore Legale.

Il nuovo CdA potrà vantare del supporto tecnico professionale dell’ing Carlo Guarnotta, già Amministratore unico della Trapani Servizi.

"L’emergenza del sistema rifiuti in Sicilia, ha visto protagonisti nel tempo in particolar modo la componente privata e con il classico ritardo la parte pubblica, spesso soffocata dal farraginoso sistema burocratico.

Rispetto a questo scenario la partecipata “Trapani Servizi” del Comune di Trapani, non solo è riuscita a “competere” ma ha anche svolto una funzione pubblica di valenza regionale, garantendo a quasi 100 Comuni siciliani diversi servizi e supporto. Tale assunto è certificato non solo dal programma d’investimenti posto in essere dalla partecipata ma anche dal riconoscimento delle autorità statali e regionali che a diverso titolo controllano o pianificano nel comparto.

In tale visione ed in più occasioni è stata in primo luogo prospettata alle due SRR, e dunque ai Sindaci del comprensorio trapanese, la disponibilità politica di questa AC ad ampliare la compagine societaria, ivi compresa la governance, evidenziando inoltre la coerente scelta di guardare alla Trapani Servizi come ad una sorta di global service anche per la gestione in house di altre attività “ordinarie” ma talvolta di “straordinaria” difficoltà operativa per i Comuni, ormai sguarniti nelle piante organiche oltre che frenati nelle tempistiche correlate alle gare, bilanci, etc. Manutenzioni nel servizio idrico integrato, gestione del verde pubblico, canile - randagismo, etc, i primi servizi che, grazie alle modifiche statutarie condivise con la maggioranza consiliare, la Giunta Tranchida affiderà nel prossimo futuro alla Trapani Servizi.

La partecipazione societaria dei Comuni eventualmente aderenti anche in forma individuale garantirebbe anche economie gestionali e pronto intervento nell’affidamento dei suddetti servizi ed accessori" si legge nella nota del Comune.

“Auguri di buon lavoro al Presidente ed ai Componenti del nuovo CdA - dichiara il Sindaco Tranchida - che contiamo poter completare a breve eventualmente acquisendo le proposte di candidatura dalle SRR e/o dagli interessati Comuni nuovi soci per la gestione di servizi in house. La nostra azione prospettica - continua il Sindaco - grazie ad una società pubblica, solida ed affidabile, tanto in un settore delicatissimo quale quello della valorizzazione del comparto rifiuti, grazie anche al lavoro ad oggi svolto dall’ing Guarnotta e dal suo staff, quanto al potenziamento dei servizi ambientali correlati e non, ripropone in coerenza programmatica al territorio provinciale una visione di sistema, volta ad ottimizzare i servizi conseguendo importanti risparmi a beneficio della detassazione sulle rispettive comunità amministrate. Trapani, con la cessione di quote societarie tanto in Atm quanto in Trapani servizi diventerà più forte insieme ai Comuni tutti. Uniti e solidali si è più forti e pronti anche nel ragionare e sviluppare azioni sinergiche e sistemiche tanto nel comparto Turistico e Culturale, quanto della mobilità e dei servizi d’igiene ambientale”.