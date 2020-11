Marsala, l'ufficio postale di Via Nino Bixio non riapre 

26/11/2020 14:18:00

Non è prevista da parte di Poste Italiane la riapertura dell'ufficio postale di Via Nino Bixio, dietro Piazza Caprera. Si tratta di una filiale molto frequentata, la cui chiusura, qualche mese fa, per ragioni legate al Covid, ha creato disservizi a parecchi utenti. Da qui le proteste, numerose, che sono arrivate anche in consiglio comunale. Da lì la palla è passata all'Amministrazione Comunale e la risposta di Poste Italiane non è tardata ad arrivare: per ragioni di sicurezza legate al Covid (che però non sono ben chiare, nè il Sindaco Grillo, in una nota sulla vicenda, sembra essere esaustivo ...) la filiale resta chiusa, e lo rimarrà ancora a lungo.

Nella nota inviata dal direttore delle Poste di Trapani, Roberta Chiesurin si fa anche riferimento al fatto che nel territorio comunale sono operativi altri dieci Uffici postali, ricordando altresì che le Poste Italiane mette a disposizione dei clienti altri strumenti alternativi (Bancomat e Carta libretto) che consentono di effettuare moltissime operazioni (compreso il ritiro della pensione), senza recarsi fisicamente all'Ufficio postale.