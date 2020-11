Processo per calunnia al "falso pentito" Tuzzolino. L'imputato cambia ancora difensore

28/11/2020 15:10:00

Cambia per l'ennesima volta difensore l'ex collaboratore di giustizia Giuseppe Tuzzolino, arrestato e condannato per calunnia e fuori dal programma di protezione, oggi sotto processo per il reato di calunnia nei confronti del suo ex avvocato Salvatore Pennica.

L'ex collaboratore di giustizia Giuseppe Tuzzolino, sconfessato da una serie di inchieste e ritenuto un "falso pentito", diceva di sapere tanto sul conto di Matteo Messina Messina. Riuscì perfino a mandare la Dia, gli investigatori antimafia, a New York, perché diceva che Matteo Messina Denaro era stato lì, in un hotel di lusso. Ma non era vero nulla.

Tuzzolino questa volta ha scelto l'avvocato Giuseppe Arnone come difensore, il quale ha chiesto un po' di tempo per studiare tutti gli atti del processo.

L'ex pentito avrebbe accusato Pennica di avere custodito su suo incarico, nel 2013, supporti informatici contenenti rivelazioni "scottanti". L'avvocato che si è costituito parte civile, si vide arrivare la squadra mobile e la Dda nelle sue abitazioni e nel suo studio a caccia di hard disk mai trovati, come quelli del resto che gli investigatori cercavano e che non hanno mai trovato a New York.

La prossima udienza di terrà il 29 dicembre e sarà sentito lo stesso architetto. Tuzzolino è imputato, davanti al giudice monocratico del tribunale di Palermo, di calunnia nei confronti del suo ex legale, il noto penalista Salvatore Pennica.