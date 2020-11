Trapani. 3 settimane fa l'incidente, oggi la morte. Non ce l'ha fatta un uomo di 58 anni

28/11/2020 11:16:00

Lo scontro frontale, il ricovero, il decesso.

Aveva 58 anni, il trapanese morto all'ospedale Sant'Antonio Abate, vittima di un incidente stradale verificatosi, lo scorso 4 novembre, nel popolare quartiere Fontanelle. Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente all'altezza del distributore di benzina. I conducenti delle due auto sono finiti, entrambi, in ospedale.

Per uno di loro non c'è stato nulla da fare. E' morto al Sant'Antonio Abate dove è stato sottoposto ad interventi chirurgici. La dinamica dello scontro è al vaglio dei carabinieri.