Marsala, il consigliere Mario Rodriquez propone gli stalli per il parcheggio in Via del Fante

28/11/2020 12:00:00

Il consigliere comunale di Marsala Mario Rodriquez ha posto un'interrogazione scritta all'amministrazione comunale, alla quale chiede di poter creare degli stalli per il parcheggio lungo la Via del Fante.

"Considerato che la suddetta strada per molti anni ha mantenuto il doppio senso di circolazione - si legge nell'interrogazione di Rodriquez - con stalli di parcheggio su un solo lato della carreggiata e, nonostante adesso sia stato istituito il senso unico di marcia e siano stati completati i lavori di rifacimento e ampliamento del marciapiede, permane lo spazio per creare nuovi stalli di parcheggio; considerato che i residenti della zona hanno svolto una raccolta firme al fine di richiedere nuovi stalli di parcheggio lungo tale via del Fante".

Alla luce di queste considerazione Rodriquez chiede che venga presa in considerazione l’opportunità di creare degli stalli di parcheggio in particolare nel tratto di strada che si estende dal civico n° 38 fino all’angolo che precede lo spiazzale di ingresso del supermercato “Paghi Poco”.