Marsala, ancora rifiuti abbandonati per strada. Fioccano le multe

29/11/2020 22:00:00

Continuano gli abbandoni dei rifiuti in maniera illecita a Marsala. Nonostante i controlli, nonostante le telecamere piazzate in molti punti "critici" della città, c'è ancora chi getta rifiuti anche ingombranti per strada.

A fronte di un raccolta rifiuti puntuale, di un servizio di ritiro ingombranti attivo, dell’operatività delle isole ecologiche, non si giustifica il continuo abbandono dei rifiuti in periferia e nel centro urbano, con enorme dispendio di ulteriori risorse a carico della comunità.

Pertanto, se da un lato continuano gli interventi di pulizia straordinaria per rimuovere le microdiscariche, liberare i tombini intasati da sporcizia e igienizzare settimanalmente le strade; dall’altro, l’Amministrazione Grillo ha riattivato il sistema di videosorveglianza, affiancandolo ai controlli diretti dei rifiuti abbandonati (spacchettamento per risalire al trasgressore). “Le conseguenze - come spiega il dr. Vincenzo Menfi, dirigente della Polizia Municipale - non riguardano soltanto l’ammontare della relativa sanzione (400 euro a sacchetto abbandonato; ndr), perchè in alcuni casi più gravi può anche scattare la denuncia penale. Per esempio, quando l'abbandono del rifiuto concorre alla creazione di una discarica abusiva oppure quando è effettuato dal titolare di un'impresa commerciale”.