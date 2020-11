Marsala, avviato l'iter per i servizi di pubblica utilità dei beneficiari del reddito di cittadinanza

29/11/2020 14:15:00

Avviato a Marsala l'iter per impiegare in lavori di pubblicà utilità i beneficiari del reddito di cittadinanza.

Il Comitato dei Sindaci del distretto socio sanitario ha approvato la rimodulazione del Piano di Attuazione Locale (PAL) 2018 e i PaIS, ovvero i Patti per l’Inclusione Sociale, in riferimento all’Avviso 1/2019 del PON. L’inclusione rappresenta, nell’immediato, lo sblocco di risorse che garantiscono i livelli essenziali delle politiche locali per il contrasto alla povertà, attraverso la continuità operativa delle equipe multidisciplinari e dei servizi sociali professionali.

Viene, infatti, assicurato il rapporto di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti e la presenza di tutte le figure specialistiche che svolgono sul territorio le fasi di valutazione, introducendo, nel contempo, due obiettivi irrinunciabili dell’azione politica. In particolare vengono programmati i tempi per riallineare il cronoprogramma di spesa relativo al PON inclusione e ai Programmi di contrasto alle povertà. Ciò al fine di prevenire la perdita di risorse, come invece è già accaduto a seguito dei bassi livelli di rendicontazione dei fondi relativi all’Avviso 3 del 2016. La manovra adottata dal Comitato dei Sindaci consente di assicurare quanto dovuto ai beneficiari del RdC (Reddito di Cittadinanza) e ai nuclei familiari in difficoltà.

Inoltre vengono previsti piani personalizzati di inclusione che oltre alla presa in carico dei bisogni complessi, possano favorirne l’inserimento lavorativo e facilitare la progressiva crescita dei livelli di occupabilità. In questo contesto dovranno essere inseriti i PUC, Progetti Utili alla Collettività, introdotti dal Ministero del Lavoro con Decreto del 22 ottobre 2019, che avranno il compito di offrire ai beneficiari di RdC un’occasione per avvicinarsi al mondo del lavoro e contribuendo alla valorizzazione dei Beni Comuni nonchè alla realizzazione di servizi in corrispondenza di quei bisogni della comunità locale che non hanno trovato adeguate risposte sul territorio.

Incontro con i commercianti dell'Antico Mercato - Incontro al Palazzo Municipale fra una rappresentanza degli operatori ittici e della vendita di altri prodotti dell’Antico Mercato con l’Assessore Oreste Alagna, titolare della delega alle Attività produttive dell’Amministrazione Grillo. Presenti anche alcuni funzionari e il consigliere comunale Massimo Fernandez.

Nel corso dell’incontro è stata posta l’attenzione su alcune tematiche importanti per gli operatori quali la pulizia della struttura, la fruizione dei locali, la lotta all’abusivismo, il sistema di controllo con le telecamere dell’area mercatale, la possibilità di assegnare i box vuoti e una migliore collaborazione con i gestori dei wine bar e dei pub che operano nelle ore serali e notturne.

“Ho voluto questo confronto – ha precisato l’Assessore Alagna – per fare presente la vicinanza dell’Amministrazione comunale nei confronti degli operatori dell’Antica struttura per la vendita del pesce e di frutta e verdura che sorge accanto al Municipio. La nostra attenzione è massima e abbiamo già abbiamo posto in essere quanto necessario per assicurare una più adeguata pulizia del mercato. Ancora, abbiamo dato mandato agli agenti della Polizia Municipale di intensificare la lotta all’abusivismo commerciale all’interno della struttura dove contiamo di implementare il sistema di video sorveglianza. Cercheremo, inoltre, di procedere all’assegnazione dei box vuoti e di venire incontro, più in generale, alle esigenze di questi operatori commerciali del nostro Antico Mercato”.