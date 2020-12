Marsala, gli assembramenti e le chiese che rispettano le regole

01/12/2020 17:00:00

"In questi lunghi mesi non si fa altro che parlare di virus, di pandemia e di assembramenti. E proprio di questo vorrei parlarvi: gli assembramenti che purtroppo vedo ovunque in giro per la nostra città Marsala. Diventando zona gialla in Sicilia si pensa che sia un liberi tutti, ma purtroppo non è cosi...".

Lo scrive alla redazione di Tp24 Irene, una cittadina di Marsala stanca di vedere continuamente assembramenti e regole non rispettate in città.

"Gente accalcata di fronte ai bar non è un bel vedere,s pecialmente per chi rispetta le regole, e vi assicuro che le regole vanno rispettate soprattutto in Chiesa".

Irene racconta della parrocchia di San Matteo, guidata da Padre Alessandro Palermo, in cui in ogni celebrazione vengono rispettate le regole. "E' un piacere ascoltare la messa, un piacere il protocollo che si rispetta, dovremmo prenderlo tutti come esempio, un grazie particolare per il lavoro che sta svolgendo per la catechesi e gli impegni legati al Natale".