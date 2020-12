Una precisazione storica e una locandina della "belle époque" su Porta Nuova

02/12/2020 18:00:00

In questi giorni i marsalesi stanno tastando la nuova piazza della Vittoria, sulla quale si affaccia Porta Nuova, uno degli archi di accesso al centro storico della città.



A proposito di un nostro articolo di qualche giorno fa il Centro Internazionale Studi Risorgimentali Garibaldini di Marsala vuole fare una precisazione storica.



“Vorremmo precisare che Porta San Giovanni come toponimo non è mai esistito e che il nome Porta nuova risale al XV secolo e non è legato alla ricostruzione di fine Settecento.



Inoltre, l’11 maggio 1860 Giuseppe Garibaldi fu ospitato nel palazzo Fici Sarzana di via XI Maggio come si può leggere nella lapide fatta collocare dal Municipio nel 1893. Nel 1862, invece, dal balcone di palazzo Grignano di via Diaz (allora Via nuova), raccogliendo la voce di un popolano, lanciò lo slogan “Roma o morte””.



Il vice presidente del Centro Studi Elio Piazza ci ha inviato anche un pezzo raro del suo archivio. Una cartolina invito al concerto tenutosi l'11 Agosto 1901 fuori Porta Nuova, con la sponsorizzazione della Singer.

“Esso ci aiuta ad immaginare la nostra città durante la belle époque, progredita economicamente, elegante ed evoluta nei costumi e nell’ assetto del vivere civile. A tale progresso certamente avrà contribuito la presenza operosa della comunità inglese”.