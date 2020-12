Alcamo. Anziana affetta da Alzheimer vaga per strada e suona citofoni di notte

02/12/2020 14:08:00

Vagava per strada in stato confusionale, e suonava citofoni alle 5 del mattino. L'anziana, affetta da Alzheimer, è stata soccorsa dai carabinieri di Alcamo.

Nello specifico, la pattuglia di turno, su richiesta di un cittadino, si è portata nella via Giuseppe Arciprete di Alcamo dove era stata segnalata una donna che arrecava disturbo suonando insistentemente a diversi citofoni, intorno alle ore 5 del mattino.



I militari operanti, raggiunto il luogo indicato, hanno effettivamente notato una donna anziana che, a piedi, si spostava di porta in porta suonando i campanelli. Immediatamente gli operanti, date le insolite circostanze, hanno capito che qualcosa non andava e si sono premurati di prestare aiuto alla signora, priva di documenti.



Gli accertamenti eseguiti hanno permesso di identificare l’anziana che si trovava in evidente stato confusionale per effetto dell’Alzheimer e non era più in grado far rientro alla propria abitazione.

Grazie al pronto intervento dei Carabinieri, l’anziana signora è stata portata al sicuro e affidata alle cure dei familiari che non erano a conoscenza di quanto fosse accaduto.