19 Febbraio: il richiamo di Mattarella, nessuna speranza per Domenico, Cuba chiede aiuto

19/02/2026 07:09:00

E' il 19 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Non è bastato un altro cuore a dare speranza al piccolo Domenico, il bambino napoletano di due anni al quale era stato impiantato un organo difettoso: esperti provenienti da tutta Italia hanno stabilito che non reggerebbe a un secondo trapianto e il cuore disponibile è andato a un altro piccolo paziente

• Con un imprevisto ma significativo intervento al plenum del Csm il presidente Mattarella ha richiamato al rispetto delle istituzioni dopo i recenti duri scontri tra magistrati ed esponenti dell’esecutivo in tema di referendum sulla giustizia. Meloni non ha controbattuto ma ha sollevato una nuova polemica su una sentenza riguardante gli immigrati

• Venti di guerra sull’Iran: da Washington gli uomini di Trump fanno sapere che il presidente è infuriato per l’andamento dei negoziati (che pure continuano a Ginevra) e che l’attacco a Teheran potrebbe essere imminente

• A Ginevra è in corso il negoziato a tre Ucraina-Russia-Usa ma non si registrano sostanziali risultati



• Cuba, strangolata economicamente dagli Usa, chiede aiuto a Mosca e ad altri paesi amici

• Si riunisce oggi nella capitale americana il Board of peace, il nuovo organismo voluto da Trump per gestire la tregua in Palestina e, magari, altri crisi, in alternativa all’Onu. L’Italia e la Germania parteciperanno come osservatori, il Vaticano no e questa posizione non è stata gradita alla Casa Bianca

• Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina continuano a dare soddisfazione ai colori azzurri. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel, ovvero la staffetta femminile 3.000 metri short track, hanno conquistato l’argento. La 26esima per l’Italia, la 14esima per Arianna Fontana che diventa ufficialmente l’olimpionica più medagliata d’Italia. Ha superato il record dei 13 podi olimpici di Edoardo Mangiarotti

• Nel fondo prima storica medaglia nella prova a squadre di sprint alle Olimpiadi per l’Italia. Elia Barp e Federico Pellegrino conquistano un altro bronzo

• La supercampionessa Mikaela Shiffrin, 30 anni, 108 vittorie in Coppa del Mondo, ritrova il suo posto da dominatrice anche alle Olimpiadi. Ha vinto lo slalom speciale col distacco che fotografa la sua superiorità: un secondo e 50 spaccato

• Fioccano indiscrezioni sul caso Epstein: una riguarda l’Italia e in particolare la presenza del miliardario pedofilo al Billionaire, il locale in Costa Smeralda di Flavio Briatore

• Una donna di 44 anni, di origine tedesca e senza fissa dimora, è stata trovata decapitata in un casolare di Scandicci, in provincia di Firenze

• Ascoltato nell’aula di un tribunale Usa, Mark Zuckerberg ha chiesto scusa per non essere riuscito a garantire tecnicamente una concreta difesa di minori dai pericoli dei social

• Secondo il Financial Times Christine Lagarde potrebbe lasciare in anticipo il ruolo di presidente della Bce per evitare che in futuro ai vertici della banca europea vadano persone indicate dai partiti di estrema destra francese e tedesca. Ma l’istitituto smentisce ufficialmente

• Da Palazzo Chigi è in arrivo un miliardo di euro per fare fronte ai danni dell’uragano Harry

• È stato varato il decreto bollette che prevede sgravi per industrie e famiglie

• Metteva pietre sui binari dei treni, compresi quelli ad alta velocità: con la grave accusa di attentato ai trasporti è stato arrestato un imolese di 20 anni. In casa aveva materiale riconducibile all’area antagonista

• Un uomo di 45 anni, originario del Ghana, ha cercato di rapire un bambino in un supermercato di Caivano

• L'intelligenza artificiale cancellerà in un baleno i lavori da scrivania: lo predice Mustafa Suleyman, ricercatore capo della Microsoft

• Il miliardario americano Warren Buffet in controtendenza scommette sulla carta stampata: una sua società ha investito 370 milioni di dollari sul New York Times

• In Thailandia ci sono troppi elefanti e il governo ha deciso di ridurne il numero vaccinandoli con sostanze anticoncezionali

• Il chirurgo milanese Antonino Spinelli, 50 anni, ha vinto uno dei più prestigiosi premi per la medicina a Dublino

• L’esponente di Avs Angelo Bonelli ha denunciato in Parlamento di aver ricevuto gravi minacce di morte, allargate alla sua famiglia. Nelle stesse ore il ministro della Difesa Crosetto, suo avversario politico, è andato a trovare il padre del parlamentare, Luigi Bonelli, ex carabiniere che compiva 102 anni

• Hacker cinesi sono riusciti a impossessarsi di una lista di 5 mila nomi di agenti della Digos italiani

• È stato messo agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione il parlamentare siciliano Michele Mancuso

• L’università di Verona ha annullato il concorso vinto dal figlio di un ex rettore dell’ateneo

• Sulla strage di Crans-Montana un buttafuori del locale ha raccontato che le porte erano state chiuse per disposizione della proprietaria che aveva lasciato libero solo l’ingresso

• A Milano un bandito con la maschera da Joker ha rapinato due giovani in un parco pubblico, poi è stato preso

• A Bari una ragazza in monopattino è stata aggredita a martellate da un guidatore dui 60 anni, arrabbiato per una manovra sbagliata

• Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati prosciolti dall’accusa di aver lasciato soli in casa i figli minori

• Il Milan ha pareggiato 1-1 col Como nel recupero della Serie A mentre l’Inter è stata sonoramente sconfitta in Norvegia nel turno di Champions

• A Doha Sinner ha battuto facilmente l’australiano Popyrin

• Sono usciti ieri sei nuovi brani degli U2

• È scomparsa all’età di 86 anni l'étoile della Scala Anna Razzi



Titoli

Corriere della Sera: Scontro sui giudici / Altolà del Colle

la Repubblica: Mattarella difende i giudici / ma Meloni attacca ancora

La Stampa: Lo scudo di Mattarella: / «Rispetto per il Csm»

Il Sole 24 Ore: Via libera al decreto taglia-bollette / Orsini: segnale importante per le imprese

Avvenire: Fischio dell’arbitro

Il Messaggero: Giustizia, richiamo di Mattarella

Il Giornale: Il «No» arruola Mattarella / Ma la Meloni non ci sta

Leggo: Impossibile un nuovo trapianto

Qn: Il richiamo di Mattarella: serve rispetto per il Csm

Il Fatto: Meloni e Nordio zittiti / persino da Mattarella

Libero: Ora ci tocca risarcire / pre la Rackete / Grazie ai giudici

La Verità: Il signor NO

Il Mattino: No al nuovo trapianto di cuore

il Quotidiano del Sud: Mattarella: rispetto per il Csm

il manifesto: Stato brado

Domani: Mattarella umilia Meloni e Nordio / «Le istituzioni rispettino il Csm»



