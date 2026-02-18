Sezioni
Cronaca
18/02/2026 19:18:00

Prima o poi doveva succedere. Un peschereccio incagliato al porto canale di Mazara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-02-2026/prima-o-poi-doveva-succedere-un-peschereccio-incagliato-al-porto-canale-di-mazara-450.jpg

Un peschereccio incagliato all’ingresso del cantiere navale, motori spenti, e un trattore dal molo che prova a tirarlo fuori dal fondale basso. La scena, al porto canale di Mazara del Vallo, racconta più di tante parole lo stato dello scalo.

 

L’imbarcazione è rimasta impantanata e non è riuscita a entrare in cantiere. Fondali troppo bassi, manovre difficili, rischio continuo per chi lavora in mare. Per disincagliarla si è reso necessario l’intervento da terra, con un trattore che ha tentato di trainarla via.

Non è un episodio isolato. È l’effetto concreto di un problema che si trascina da anni: il dragaggio del porto canale, intervento atteso e mai davvero concluso.

 

Dragaggio fermo e scontro aperto

I lavori di escavazione sono fermi da mesi. Ufficialmente per complessità tecniche e per il coordinamento tra enti. Ma negli ultimi tempi la vicenda si è complicata ulteriormente.

Secondo quanto dichiarato dal sindaco Salvatore Quinci, è in corso una controversia tra l’impresa esecutrice e la stazione appaltante. L’impresa avrebbe sospeso le attività, mentre il commissario della stazione appaltante avrebbe dato disposizione di avviare la rescissione del contratto, ritenendo ingiustificato lo stop. Il rischio è che tutto finisca davanti a un giudice.

Sul tavolo anche il nodo della cosiddetta “colmata B”, dove sono stati depositati i fanghi dragati. L’impresa dovrebbe occuparsi della loro rimozione, ma la situazione è ancora bloccata.

 

Fondali bassi, flotta in difficoltà

Intanto il porto resta in condizioni critiche. Fondali insufficienti e presenza di detriti rendono complicate le manovre, soprattutto per i pescherecci di maggiori dimensioni. Le associazioni armatoriali parlano da tempo di situazione insostenibile per la flotta.

L’episodio di oggi – il peschereccio incagliato e tirato fuori a fatica – è solo l’ultimo segnale. Un’immagine plastica di un’infrastruttura strategica che continua a funzionare in emergenza.

Il dragaggio del porto canale di Mazara del Vallo resta fermo. E intanto le barche rischiano di restare bloccate nel fango.



