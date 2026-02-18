Sezioni
18/02/2026 18:14:00

Marsala. Barca all'ex Aeronautica: sbarco fantasma o altra tragedia in mare?

Una barca semi affondata, adagiata sul fondale basso. Accanto, su una piattaforma in cemento, un canotto di salvataggio.

 

È l’immagine trovata ieri a Marsala, a ridosso del molo dell’ex Aeronautica militare, all’ingresso della laguna dello Stagnone. Resti che fanno pensare a uno sbarco. O forse all’ennesima tragedia del Mediterraneo.

L’imbarcazione, visibilmente danneggiata e quasi distrutta, è rimasta incastrata nelle acque basse vicino al molo dell’area militare dismessa. Poco distante, il canotto gonfiabile, come se fosse stato abbandonato in fretta.

Al momento non si sa se si tratti di uno sbarco fantasma – con i migranti riusciti a raggiungere la terra senza essere intercettati – oppure se quei resti siano ciò che rimane di un naufragio. Nessuna conferma ufficiale, nessuna certezza.

 

Il ritrovamento arriva in giorni drammatici per il Trapanese. Negli ultimi due giorni il mare ha restituito dieci corpi lungo la rotta del Canale di Sicilia.

A Custonaci, nella frazione Frassino, è stata recuperata una salma su richiesta dei Carabinieri, con l’intervento dei Vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto di San Vito lo Capo. Si presume si tratti di una persona extracomunitaria, ma l’identità non è ancora nota.

 

Nei giorni precedenti cinque cadaveri erano stati trovati nelle acque di Pantelleria, tra mare aperto e costa. Altri due corpi erano stati recuperati in acque internazionali. Un cadavere era stato rinvenuto davanti alle coste di Trapani e un altro davanti a Marsala.

 

Dieci morti in 48 ore. Una sequenza che fa pensare a uno o più naufragi lungo la rotta tra Nord Africa e Sicilia. Le correnti possono aver disperso i corpi su un tratto ampio di costa, da Pantelleria fino al litorale trapanese.

In questo contesto, la barca semi affondata allo Stagnone assume un peso diverso. Potrebbe essere il segno di qualcuno che ce l’ha fatta. Oppure il frammento silenzioso di un’altra traversata finita male.



