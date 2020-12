Erice, il consiglio comunale dà il via libera ai lavori alla rotonda di San Giuliano

02/12/2020 22:00:00

Il consiglio comunale di Erice ha dato il via libera per i lavori attesi da tanto tempo per la rotonda del litorale di San Giuliano.

Con le variazioni di bilancio approvate nella seduta del 30 novembre, si è deciso che l’area del litorale, già riqualificata negli ultimi anni, vivrà una nuova fase di lavori per il completamento della rotatoria in via Lido di Venere e non solo.

E' prevista l'installazione di una fontana e anche nuovo arredo verde come comunicato dal Comune di Erice. A servizio della spiaggia verranno realizzati nuovi bagni e verrà acquistato un pulispiaggia.